Johanna San Miguel anuncia su regreso a la música con nuevos temas

Johanna San Miguel dejó a más de uno sorprendido al anunciar que lanzará temas para explorar su faceta como cantante. La conductora reveló que ya se encuentra trabajando junto a Pelo Madueño en la composición de algunas canciones. "Estuvimos hablando y le dije que quería grabar unos temas y no sé si tú me los puedes componer. Me dijo 'por supuesto', entonces me empezó a enseñar y sí, estoy pensando hacer algo con él", reveló la actriz, señalando que se enfocaría en el género punk.

Johanna San Miguel y Pelo Madueño fueron novios

Johanna San Miguel recordó cuando fue pareja de Pelo Madueño. La comediante confesó que ambos mantuvieron un romance cuando eran muy jóvenes y que ahora son como hermanos. "Estuve 5 años cuando fui chibola. Fue mi novio. Estuvimos 5 años juntos en una relación linda, desde los 19 hasta los veintitantos. Le tengo mucho cariño, es mi pata y mi familia", dijo.