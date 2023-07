La conductora Jazmín Pinedo sorprendió a todos al lucir un cambio de look y no dudó en bromear que quiere verse mucho más joven. "Me hice un cambio para sentirme más renovada, últimamente me quiero ver cada día más joven. Gracias, chicos", comentó la novia de Pedro Araujo, quien recibió diversos elogios y silbidos de su equipo de producción por su renovado corte.