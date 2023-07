La conductora Jazmín Pinedo se animó a demostrar sus dotes en la actuación tras comentar las clases de Sebastián Ligarde en "Mande quien mande". La popular "Chinita" invitó a un miembro de la producción de su programa para darle un fuerte cachetada, pero ella aclaró que todo se trató del sonido. "No lo haré de verdad. Yo no soy actriz, pero he tomado unas clasesitas. Es el sonido, es un truco", agregó la novia de Pedro Araujo.