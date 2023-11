Jazmín Pinedo a Romina Gachoy por Jean Paul: “No tienes que pedir permiso para trabajar”

Jazmín Pinedo se mostró indignada luego de escuchar las quejas de Romina Gachoy por los excesivos celos de Jean Paul Santa María cuando ella intentaba salir al extranjero a trabajar como modelo e influencer. La conductora de Más Espectáculos se pronunció así: “¿Por qué no la dejaba trabajar afuera? Una mujer puede trabajar donde se le da la gana, ahora últimamente pasa eso ¿no? Escucho bastante y leo las redes de algunas personas que conozco que tipo ahora te dicen dónde puedes trabajar y dónde no, ubíquense, ubíquense, eso no puede suceder, cada una puede desenvolverse en su trabajo como mejor le parezca y sin faltarle el respeto a nadie, por supuesto”.