Melissa Paredes sorprendió al no lucir su anillo de compromiso de Anthony Aranda.

Melissa Paredes celebró su cumpleaños en el programa donde se lució sin su anillo de compromiso que le regaló Anthony Aranda. ¿Qué pasó? La actriz aclaró que sus planes de boda siguen en pie y solo se olvidó de ponerse la sortija pues estuvo grabando una escena de "Al fondo hay sitio". "Justo me olvidé el anillo porque estuve grabando y me saco todos los accesorios para grabar", comentó. María Pía Copello bromeó a la modelo al decirle que no vaya a perder el anillo. "Ni digas, me mata", agregó Melissa.