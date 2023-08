Anthony Aranda sorprendió a Melissa Paredes con romántico mensaje: “Valió la pena lo que pasamos”

“Te amo, te respeto, te admiro, aunque a veces me pones de cabeza y me haces renegar jajajajaja eres una mujer que tiene un corazón hermoso y todos los que te rodean lo saben. Siempre oramos por tener paz en nuestras vidas y luchamos por nuestro amor y por nuestra felicidad no fue nada fácil mucha gente se empeñó en verte mal y derrumbada, pero no sabían que eres una mujer luchadora y que defiende su corazón y la verdad. Sabíamos el tiempo se iba a encargar de poner todo en su lugar no fue nada fácil, pero hoy por hoy sabemos que valió la pena cada segundo difícil que pasamos (como relación) porque la felicidad que tenemos ahora no tiene precio”, menciona.