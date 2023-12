María Pía Copello se dejó contagiar por la alegría del segmento 'Mi Padrino de Navidad' y no dudó en sacar sus mejores pasos de baile al ritmo de merengue. Los asistentes en el set quedaron en shock al ver a la conductora divirtiéndose al máximo e incluso reafirmó que no la dejan disfrutar su momento. Tras su tremendo show, la Carlota decidió elogiarla: "Te has dado cuenta, con el taco aguja que es más difícil ah"