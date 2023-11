María Pía Copello se quebró al elogiar el trabajo de JP El Chamaco en la música

El reguetonero sorprendió a más de uno al anunciar que quería sumarse a los regalos que estaba recibiendo el pequeño. El intérprete contó que cuando lo invitaron al programa no sabía que iba a presenciar tremendo detalle para una familia, por lo que decidió ser parte. "Me sumo porque me hace recordar cuando era pequeñito", dijo el cantante sin poder contener el llanto.