Tras la nueva faceta de Mark Vito en TikTok, su exesposa Keiko Fujimori se pronunció y aseguró que tomó la radical decisión de no seguirlo para evitar especulaciones sobre su supuesta reconciliación. "He decidido no seguir a Mark porque prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte", comunicó. Por otro lado, la excongresista juró que no tiene planes de volver con Vito. "Lo descarto totalmente", sentenció.