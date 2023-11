Josimar troleó a 'Chiquito' Flores y Alexis Descalzo tras baile: "Escuela del Puma"

Alexis Descalzo y Juan 'Chiquito' Flores fueron los primeros artistas del 'Ring de los Sueños', luchando para ayudar a personas necesitadas, y tras un tremendo duelo de baile en la pista de Mande Quien Mande este fue el resultado. Josimar tuvo la responsabilidad de dar al ganador, pero antes de dar su veredicto no dudó en soltar tremenda troleada para ambos: "Está difícil porque los dos son escuela de baile 'Puma' Carranza".

¿Josimar y Mario Hart preparan colaboración?

Josimar aprovechó su visita a Mande Quien Mande para elogiar a Mario Hart. "Me gusta tu canción, está espectacular", dijo el salsero, quien no descartó colaborar con el piloto. "Que te parece si negocio un feat nuevo con Josimar y me voy a Miami de una vez (...) Muy pronto. Hay que hablar, solamente hay que hablar y ahí le metemos todos los motores", mencionó.