Flavia Laos reveló que vio el desempeño de Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional y aplaudió su inglés fluido durante el certamen. La influencer peruana no dudó en felicitarla en vivo. "Me salió en TikTok. Me parece genial, yo parte de su desenvolvimiento. Creo que se desempeñó muy bien, su inglés súper bien, su pasarela excelente y la verdad que era una competidora súper fuerte. Por algo ganó la corona porque es la mejor.", comentó.