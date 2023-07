Fabio Agostini visitó el set de Mande Quien Mande para ser parte del segmento ‘Gira Corazón’, para intentar conocer al amor de su vida en una selección a ciegas de las postulantes. Al casting llegó una peruana que tenía un aire a Mayra Goñi, y cuando se lo mencionaron al español él no pudo soportar la curiosidad y volteó por ella. “Me dio curiosidad y quería verla, y no me arrepiento porque está muy guapa”, comentó el ‘galáctico’.