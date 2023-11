El comentarista deportivo Renato Luna quedó cautivado por la belleza de Camila Escribens y no dudó en aprovechar el momento para pedirle la mano. "Creo en el amor a primera vista y en las buenas intenciones. Will you marry me?", preguntó el popular "Tato" y la Miss Perú 2023 aceptó encantada. Ella se colocó el anillo en su mano para mostrar que todo fue cierto. Según, Luna confesó que lo importante es hablar en inglés.