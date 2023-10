Alejandra Baigorria aprovechó el tour de su departamento para aclarar que aún no hace su "Open House" oficial y no descartó invitar a todos los conductores de MQM. ¿Será que Mario Hart asistirá? "Vamos a aclarar, todavía no hago el 'Open House'. Lo que hice fue algo familiar para despedir a la mamá de Said y este fin de semana creo que lo haré así que ya te llegará la invitación, les va a llegar a todos la invitación", comentó la novia de Said Palao.