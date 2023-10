Alejandra Baigorria lloró por las críticas que recibe Said Palao: "Me duele que lo ataquen"

"Me molesta y me duele mucho que lo ataquen a Said de esa manera, porque él es un gran hombre y yo soy feliz con él. Nadie más tiene que opinar ni meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, si es fundamental, pero no da la felicidad. Said tiene 5 años menos que yo, tiene 30 años y yo tengo 5 años más como empresaria. No todos vamos al mismo ritmo y eso no significa que seamos más o menos personas", comenzó diciendo la integrante de EEG con la voz quebrantada.