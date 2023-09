Gloria traicionó a Alma y borró sus pruebas contra Adán

Gloria (Daniela Feijoo) no tuvo más alternativa que aceptar la condición de Adán (Sebastian Ligarde) para que la ayude a encontrar a Germán (Diego Lombardi). El empresario le pidió que elimine todas las pruebas en su contra que tiene Alma (Vanessa Silva) en su computadora. A pesar de que se negó al principio, luego accedió a su chantaje. "Yo sé que esto no es lo correcto, pero no me queda de otra. Dios mío, perdóname, pero yo necesito saber donde está Germán y Alma no me va a poder ayudar", exclamó mientras borraba los archivos.