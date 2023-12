Antes de irse a Lima, Benito (Stefano Salvini) decidió confesarle sus sentimientos a Anita (Andrea Alvarado). "Me gustas muchos. Siento algo muy bonito por ti (...) Me gusta cuando hablamos. La paso increíble", le reveló el doctor y a lo que la joven se mostró muy contenta. Si bien, ella le correspondió asegurando que también se siente feliz a su lado, le dejó en claro que no es un buen momento para comenzar una relación, pues está enfocada en recuperar a los niños del albergue.