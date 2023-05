Tepha Loza descartó compromiso con su novio Mario Neumann al asegurar que nunca le regalaron un anillo de diamantes, pero no dudó en bromear con su pareja al pedirle el ansiado compromiso. "No sé en qué momento me comprometí. ¿Dónde está el diamante que no lo veo? No lo tengo en la mano y menos que me fui a Cancún. Mi amor, ¿cuándo me vas a dar ese diamante?", se le escuchó decir a la exintegrante de Esto es guerra.