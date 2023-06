Pese a que Patricio Parodi juró no regresar nunca más a Esto es guerra, el competidor volvió para cumplir con su contrato. Según contó el modelo, él renunció, pero la producción no lo aceptó. "No aceptaron y rechazaron mi renuncia. Tengo un contrato que cumplir y por estoy acá parado. Me queda un sinsabor porque no es la decisión que yo tomé, pero tengo que aceptarlo, es mi contrato", sentenció el guerrero, quien dejó en claro que no quería volver al reality.