Johanna advierte a Onelia Molina sobre Mario Irivarren: "Romperé esa relación"

Johanna San Miguel expresó su incomodidad con Onelia Molina por equivocarse en una pregunta y le lanzó una fuerte advertencia sobre Mario Irivarren. La guerrera respondió mal cuando le consultaron en qué departamento se encuentran las Islas Ballestas y la conductora no contuvo su molestia. "Ay, no, esa relación se me termina ahorita. Yo rompo esa relación, algo voy a hacer", exclamó furiosa la actriz y a lo que la competidora le pidió tranquilidad.

Onelia Molina perdió semifinal contra Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria midió su fuerza contra Onelia Molina en la semifinal de Esto es Guerra. La popular 'Patrona' logró tocar la campana con amplia ventaja y celebró eufóricamente su triunfo. Ambas tuvieron que pasar por el mismo circuito extremo que los hombres del programa, por lo que demostraron ser grandes competidoras. Sin embargo, solo una podía ganar y fue la rubia quien le dio los 100 puntos a su equipo, dejando a su contrincante al inicio del último obtáculo.