Michelle Soifer reveló el secreto mejor guardado de Rosángela Espinoza.

Rosángela Espinoza se defendió y le pidió a la producción que traigan a la verdadera bomba del programa y no a Michelle Soifer. Michi reveló que quiere llevar una buena relación con la "Chica selfie" ya que ambas coincidieron en un evento en Juliaca donde bailaron. Esto generó muchas preguntas porque Rous tiene una lesión y contó que no bailó. La producción de EEG le pidió sinceridad a Soifer para que cuenta si Rosángela mintió. "No bailó y mejor que no haya bailado porque baila terrible", expresó.