¿Michelle Soifer no soporta a Onelia Molina? Mario Irivarren le habló así.

Johanna San Miguel preguntó si eran cierto los rumores sobre su enemistad con Onelia Molina pese a que la guerrera es amiga de Mario Irivarren. Michi quedó sorprendida y aseguró que no conoce a la novia del combatiente. El "Iri" abrazó a Soifer para decirle un misterioso comentario. "He tenido un poco más de cercanía con Flor. A Onelia no la conozco, no la he tratado y lo único que escuché de ella solo son rumores. Siempre veo el programa y no solamente Rosángela Espinoza me quiere copiar porque vi a Onelia con mis pañoletas", precisó Michelle.