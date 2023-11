Johanna San Miguel sorprendió a Piero Arenas al pedir a la producción de EEG que no lo elimine pese a perder el circuito extremo frente a Gino Assereto. "Yo he sido la que más pidió cambios y que Piero se vaya, pero él ha mejorado en las preguntas y rendimiento físico. Pido que mi equipo llegué así como está a la semifinal", expresó la "Mamá leona". Sin embargo, el Tribunal aseguró que no dará su brazo a torcer.