Alejandra Baigorria y Onelia Molina se enfrentaron en duelo de hip hop donde la guerrera no esperaba que le mencionaran su relación con Mario Irivarren. "Todos en la vida tenemos derecho a hablar y eso no te da licencia para hacerme sentir mal. Espero no derrames una lágrima al notar que Mario la tiene clara y no te va a oficializar", dijo la empresaria. Recordemos que la pareja viene saliendo desde hace algunos meses y hasta ahora no han puesto fecha a su romance.