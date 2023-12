Onelia Molina corrió para auxiliar a Alejandra Baigorria tras su aparatosa caída

Alejandra Baigorria sufrió una aparatosa caída y Onelia Molina corrió para evitar que el micrófono con el estante cayeran encima de la combatiente. Todo sucedió cuando la empresaria estaba yendo a su podio para comenzar con un juego de preguntas y no se dio cuenta de que el piso estaba mojado, por lo que cayó al suelo. La guerrera no dudó en auxiliarla ayudándola a que no ocurra una desgracia. La popular 'patrona' se paró en medio de risas y aseguró que todo estaba bien.

Onelia Molina perdió semifinal contra Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria midió su fuerza contra Onelia Molina en la semifinal de Esto es Guerra. La popular 'Patrona' logró tocar la campana con amplia ventaja y celebró eufóricamente su triunfo. Ambas tuvieron que pasar por el mismo circuito extremo que los hombres del programa, por lo que demostraron ser grandes competidoras. Sin embargo, solo una podía ganar y fue la rubia quien le dio los 100 puntos a su equipo, dejando a su contrincante al inicio del último obtáculo.