Alejandra Baigorria no soportó que Onelia Molina le haya ganado en la primera ronda del juego y haber recibido un tortazo en la cara, por eso la "Patrona" se molestó con la guerrera y no dudó en esforzarse para ganarle la siguiente ronda, pero la novia de Mario Irivarren perdió por un error y quedó en shock al darse cuenta que la rubia se vengaría. Lo que más llamó la atención fue cuando la arequipeña se quitó las pestañas para no arruinarlas con la torta.