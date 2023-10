Alejandra Baigorria no soportó el comentario de Piero Arenas tras perder frente a Onelia Molina en un juego de preguntas. "Ni siquiera iba a responder, Alejandra", mencionó la combatiente y ella no dudó en encararlo para pedirle que vuelva a repetir lo dicho. Arenas se reafirmó y esto generó la fueria de la novia de Said Palao. "¿Qué dijiste? O sea, ¿tú me vas a decir a mí? Ay chibolo, ubícate y anda estudia", expresó.