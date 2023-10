Natalie Vértiz lloró en vivo tras ver una nota de las mejores pedidas de manos que se viralizaron en las redes sociales. La esposa de Yaco Eskenazi junto a "Choca" Mandros se emocionaron hasta las lágrimas por la historia de amor de unos abuelitos. Su compañero no dudó en trolear a Yaco al recordarle que no se acordó de la fecha exacta de su segunda pedida de mano. "Yaco que ni se acuerda en qué momento pidió la mano", expresó frente a Eskenazi, quien le pidió que no sea "soplón".