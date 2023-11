Natalie Vértiz recordó bochornoso momento con su vestimenta: "Quedé congelada"

Natalie Vértiz recordó el bochornoso momento que vivió con su vestuario cuando estaba en un bailetón. Yaco Eskenazi comenzó contando que a su esposa se le cayó el pantalón hasta los tobillos. "Yo estaba bailando y me quedé con el pantalón hasta abajo", dijo la modelo, quien en ese entonces recibió la ayuda inmediata de su pareja. "Yo estaba así (tapándola)". La exreina de belleza también señaló que fue una situación que no supo manejar. "En ese momento yo no tenía los recursos para sobrepasar esa vergüenza. Me quedé congelada", acotó.