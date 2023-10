Milett Figueroa se mostró feliz por su nuevo compañero de baile, Gabriel Rentería, y tras su última presentación, Marcelo Tinelli no dudó en invitarla a cenar en vivo. "¿El domingo tienes un compromiso a las 7 de la tarde? Es que no sé qué hace en su vida. ¿Conmigo? ¿Te estoy invitando yo?", expresó el conductor. Milechi aceptó encantada y no dudó en revelarle que le encanta la pasta y vino tinto.