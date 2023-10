Tras las fuertes especulaciones de un viaje juntos, Milett Figueroa aclaró que ella estuvo en otra ciudad de Uruguay, lejos de Marcelo Tinelli. "Me fui a Montevideo a conocer porque era un fin de semana largo. Tengo dos amigas peruanas con familia en Uruguay. No (lo vi) él estuvo en Punta del Este y yo en Montevideo. Ya me iba a imaginar las especulaciones, pero todo bien. Era obvio que se iba a comentar algo así, lo tomo bien porque sé que no es verdad", dijo la peruana.