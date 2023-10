Marcelo Tinelli negó romance con Milett Figueroa con esta prueba: “No sé qué andan diciendo”

Los rumores de un posible romance clandestino entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen en el ojo de la tormenta, por lo que el conductor del Bailando 2023 decidió romper su silencio y explicó con quién está disfrutando unos días de vacaciones en Uruguay. "Bueno, acá estamos solos, tranquilos, no sé que andan diciendo por ahí, no tengo ni idea, pero acá estamos pasándola bien, viendo amigos, los dos solo acá, felices... Esta es la realidad por la que estamos acá y me encanta disfrutar a mi primo, al que amo profundamente", mencionó el argentino acabando con los chismes de una supuesta luna de miel con la sensual modelo peruana.