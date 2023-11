Cecilia Tait rompió en llanto al recordar que tuvo cáncer: "Tuve depresión"

Cecilia Tait no pudo contener las lágrimas al hablar del cáncer a los ganglios que padeció hace 13 años. La exdeportista se quebró al revelar que entró en una fuerte depresión y que una compañía aseguradora no le permitió inscribir a sus hijas porque ella ya había estado con dicha enfermedad. "Ahí es donde regreso al Congreso. Sacamos la ley para que usted, cuando pierda su trabajo, nadie le quite su seguro (...) Esta enfermedad te quita la vida, lo que tú has ahorrado y a tu familia la destruye", dijo envuelta en llanto.

¿Cecilia Tait volverá al Congreso?

La exvoleibolista se volvió congresista en el año 2000 y estuvo en la política hasta el 2006. Cecilia Tait recordó que renunció al Congreso porque no le dieron un Ministerio de deporte, recalcando que no era un capricho sino una necesidad. En el 2011 decidió regresar para incorporar leyes que ayudarían a las personas con cáncer y su periodo acabó en 2016. Desde entonces se ha dedicado más al vóley peruano y ha dejado de lado su vínculo con el Estado. Hasta el momento no se sabe si desea regresar.