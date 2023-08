Flavia Laos reveló que no tiene miedo a las críticas sobre sus cambios físicos y contó un inesperado detalle que nadie sabía. La modelo sostuvo que se sometió a una reducción de busto y dijo que no tiene problemas en contar todo lo que se hizo ya que está bañada en mantequilla. "Lo que pasa es que tenía mucho (busto). Yo desarrollé y las tenía enormes, me las reduje", detalló la novia de Austin Palao en una íntima entrevista con la "Chola Chabuca".