Flavia Laos celebró sus 26 años junto a su novio Austin Palao en Estados Unidos y el modelo gritó el gran amor que siente por ella con tierno mensaje. Tras los rumores de una separación, el exintegrante de Esto es guerra decidió poner fin a todas las especulaciones y asegurar que su relación está en su mejor momento. "We have each other, everything else is noise", se lee en la publicación que en español se traduce como: "Nos tenemos el uno al otro, todo lo demás es ruido".