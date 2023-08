Yolanda Medina no se quedó callada ante las amenazas de César Aguilar, manager y expareja de Marisol, y confirmó que ella también tomará las medidas necesarias para que no sigan manchando su nombre y su honra. “El domingo vamos a estar juntos, para que te ahorres el taxi, nos pasamos las cartas notariales”, confirmó la líder de Alma Bella, y sumado a esta respuesta argumentó que no le falta trabajo y que no vive a costas de nadie.