¿Yahaira Plasencia y Jair Mendoza se casan? Esto opinó Janet Barboza

Yahaira Plasencia ha acaparado la atención de los programas de espectáculos luego de sus constantes agradecimientos en redes sociales a marcas de las cuales estaría aprovechando el famoso 'canje'. Sin embargo, Janet Barboza soltó una opinión que sacó chispas: "Yo no he dicho que tenga nada de malo, yo he dicho que ahora se ha vuelto la reina del canje a raíz que está con Jair Mendoza y yo honestamente, y esta es mi opinión si les gusta bien, y sino también, espero yo espero que no se case con él". ¿Será que la conductora tiene información privilegiada sobre los pasos que estarían por tomar los cantantes?