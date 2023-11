Yahaira Plasencia se luce feliz con Jair Mendoza, el nuevo engreído de su familia

Yahaira Plasencia se lució en redes sociales más que enamorada de Jair Mendoza y ahora incluso hace planes familiares con él y sus padres, doña Coca y don Javier. El fin de semana todos fueron a almorzar en un exclusivo restaurante, dando a entender que la relación con el cantante está yendo 'viento en popa'.

¿Yahaira Plasencia y Jair Mendoza ya conviven?

Yahaira Plasencia fue consultada sobre una posible convivencia con Jair Mendoza. La salsera descartó estar viviendo con el cantante y explicó que hasta el momento no han conversado al respecto. "No, no. Yo vivo con mis papás todavía. Por un tema de pandemia tuve que mudarme con ellos de nuevo. Amo estar con ellos, cuidarlo y me engríen un montón", mencionó.