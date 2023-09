Samahara Lobatón no pudo evitar las preguntas sobre su reciente salida familiar con Bryan Torres. La influencer respondió a las críticas por juntar a su hija con su pareja muy rápido. "Creo que hemos hecho un buen complemento. Me siento bien. Estoy feliz", señaló a las cámaras de América Hoy, para luego asegurar que no está conviviendo con el cantante.