¿Samahara Lobatón ya está conviviendo con Bryan Torres?

Brunella Horna puso en aprietos a Samahara Lobatón al confirmar que ya está conviviendo con Bryan Torres. La influencer se sorprendió y negó estar viviendo con el cantante. Además, explicó que sus palabras en una entrevista pasada fueron tergiversadas. “¿Quién les ha dicho a ustedes que yo estoy conviviendo? (...) Ese día, ella me preguntaba y yo decía, sí, no, no o sea, respondía por inercia porque me tenía que ir", dijo la exchica reality, sin descartar la posibilidad para un futuro. "Pronto, muy pronto”, concluyó.