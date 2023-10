¿Rodrigo Cuba y su hermano le pusieron fin a su podcast?

Al parecer, el podcast de Rodrigo Cuba y su hermano Jorge no va del todo bien. Y es que el programa 'América Hoy' evidenció que el canal de YouTube del futbolista no ha publicado un nuevo video desde hace más de una semana. Ante los rumores de una posible cancelación, se comunicaron con ambos para preguntarles al respecto. Según el pelotero, las publicaciones están a cargo de su hermano, quien aseguró que no ha podido compartir otra entrevista por temas de trabajo y dejó entrever que sí continuarán con su podcast.