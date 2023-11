Paula Arias se luce orgullosa junto a Eduardo Rabanal en su cumpleaños

Paula Arias y Eduardo Rabanal se cansaron de ocultar su amor y en la celebración por los 35 años de la salsera ambos se lucieron felices y compartiendo con el circulo cercano de ella. Lindos detalles llegaron para la líder de Son Tentación, sin embargo, ninguno habría sido del futbolista pues las notas que recibía lo evidenciaban.

Paula Arias presume anillo de Eduardo Rabanal ¿confirmó boda?

Paula Arias sigue luciéndose como una mujer comprometida presumiendo el segundo anillo de compromiso que le dio Eduardo Rabanal ¿será que la salsera confirmó boda con el futbolista para el 2024? “No, no sé, yo no hablo de fechas ni nada (…) En realidad en mi caso es difícil porque obviamente soy pública y yo siempre me he mostrado tal cual, yo no tengo nada que ocultar, entonces si en algún momento ven o no ven, salgo o no salgo es mi problema ¿no? Seguimos con salud que es lo más importante”, respondió la cantante de Son Tentación.