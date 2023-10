Janet Barboza habría sido agredida por entorno de Paolo Hurtado: "Me empujaron"

Janet Barboza contó la desagradable experiencia que vivió el último fin de semana mientras caminaba por un centro comercial. La conductora narró que una persona le golpeó el hombro y le increpó por hablar de Paolo Hurtado. "Pasa el joven, me golpea el hombro y dice 'con que te gusta hablar en televisión, ¿no? (...) Pensé que era 'Caballito' Hurtado por el porte, pero dije, no creo que se atreva en la calle a hacer esto. Luego me di cuenta de que era un chupe del futbolista que quiere ganar puntos", acotó.