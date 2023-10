Julián Zucchi: "El hombre miente porque la otra persona no le da libertad"

Desde el inicio del programa, que se grabó semanas previas a su separación y se emitió el pasado sábado a las 9 de la noche, Julián Zucchi comentó: "Yo sé cómo ocultar la mentira y ella sabe cómo descubrirla". Además, durante un juego, Yiddá Eslava preguntó a la psicóloga de pareja, para sorpresa de todos, "¿Qué pasa si en la pareja una de ellas finge en la cama?... La psicóloga de pareja es cara, hay que aprovechar". Ante esto, el argentino respondió: "A mí me agarró de sorpresa, ¿qué es fingir?, no sé qué es fingir". Pero esto no fue todo, en un segundo juego, el actor mencionó: "El hombre miente por algo, esto es porque la otra persona no le da libertad".