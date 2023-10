Christian Domínguez sorprendió a todos en el set de 'América Hoy' al revelar la condición que le puso a Pamela Franco para que viaje con sus amigas. "Ella puede ir de viaje con una amiga, no hay problema, siempre y cuando igual me deje ir de viaje con un amigo", dijo el cumbiambero, ocasionando que las conductoras del programa condenen sus palabras. Por su parte, la cantante se defendió contando que su pareja va a las 'pichangas' todos los martes por la noche y ella no le reclama nada.