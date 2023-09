El productor de Al fondo hay sitio, Gigio Aranda, dejó sin palabras de Janet Barboza al asegurar que no recordaba que le haya propuesto un papel en AFHS. "Yo creo que estaba borracho en la preventa porque no lo recuerdo muy bien. Si hay una grabación de eso, puede ser. Ella me hizo recordar algo que yo no recordaba así que podría ser", expresó el productor generando las carcajadas de todos. La conductora se desplomó en el set por la divertida broma de Aranda.