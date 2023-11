July enfureció al ver a Cristóbal coqueteando con una modelo y ¿le reclamó?

July (Guadalupe Farfán) no pudo ocultar sus celos al ver a Cristóbal (Franco Pennano) tomándole fotos a una modelo en la puerta de su casa. La enfermera pasó por su costado e ignoró el saludo que le dio el joven. Lejos de reclamarle, la sobrina de Charo se fue furiosa y descargó toda su molestia con Dolores (Devora Merino). "Salí de mi casa toda contenta y ellos estaban 'jiji, jaja, qué bonitos ojos tienes'", dijo y a lo que su amiga trató de convencerla de que él podría estar enamorado de ella, pese a que le sonría a otras chicas. "Si así fuera, yo para qué quiero estar con alguien como él, así de gilerito", sentenció.

Cristóbal hizo sonrojar a July con tierno coqueteo

July y Cristóbal cruzaron sus caminos cuando estaban saliendo para trabajar. El hijo de Diego le preguntó si Benjamín la volvió a contactar y ella lo tranquilizó al asegurarle que ya no lo iba a volver a ver. En ese momento, el joven fotógrafo lanzó un tierno coqueteo que provocó la dulce risa de la enfermera. "Como no me voy a preocupar si soy el héroe que te salvó la vida", indicó y a lo que ella contestó: "Y yo soy la princesa desvalida que no sabe defenderse". Ambos terminaron riendo con complicidad.