Cristóbal hizo sonrojar a July con tierno coqueteo: "Soy tu héroe"

July (Guadalupe Farfán) y Cristóbal (Franco Pennano) cruzaron sus caminos cuando estaban saliendo para trabajar. El hijo de Diego le preguntó si Benjamín (Vasco Rodríguez) la volvió a contactar y ella lo tranquilizó al asegurarle que ya no lo iba a volver a ver. En ese momento, el joven fotógrafo lanzó un tierno coqueteo que provocó la dulce risa de la enfermera. "Como no me voy a preocupar si soy el héroe que te salvó la vida", indicó y a lo que ella contestó: "Y yo soy la princesa desvalida que no sabe defenderse". Ambos terminaron riendo con complicidad.

Benjamín le escribió a July

Cuando pensó en nunca más saber de él, July recibió una carta de Benjamín, quien la mantuvo secuestrada en su departamento tras enloquecer. El joven le pidió perdón por sus malos actos y le aseguró que se encuentra mejor emocionalmente gracias a las terapias que está recibiendo en el centro de salud mental. La enfermera quedó traumada.