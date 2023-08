Alessia (Karime Scander) contó a Cristóbal (Franco Pennano) que su ex Laia (Alex Béjar) besó a Jimmy (Jorge Guerra), pero su hermano culpará al hermano de Joel. "Para mí que Jimmy se lanzó", dijo Cris cuando escuchó que Ale defendió a su pareja al contar que Jaimito no le correspondió el ósculo a la chef española. Montalbán ya no quiso escuchar más la historia y le aclaró a Alessia que no quiere saber nada ya que Laia no tiene nada que ver con él.