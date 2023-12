"Arriesgué mi vida por amor": Cristóbal se defendió de ataques de Jimmy por July

Jimmy (Jorge Guerra) buscó furioso a Cristóbal (Franco Pennano) al creer que se estaba burlando de July (Guadalupe Farfán) cuando le pidió ser su enamorada. El joven fotógrafo le aseguró que todo lo que hizo fue por amor a la enfermera y le recordó que arriesgó su vida cuando la secuestraron. Sin embargo, el hijo de Charito continuó encarándolo y le pidió que respete a su madre, en referencia al supuesto 10 que le puso calificando su belleza. "Perdón, pero no sé de qué me hablas", dijo el hijo de Diego muy confundido, pues aún no sabe que su padre planeó que July se decepcionara de él.